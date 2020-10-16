Tek forvet sistemine devam edecek olan teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor mücadelesinde ileri uçta kimi oynatacağına Falcao’nun durumuna göre karar verecek. Kolombiya formasıyla eski günlerini hatırlatan Falcao, sadece Şili değil Venezuela karşılaşmasında da görev almıştı.

Sıkı çalıştı...

Fatih Terim, Falcao’nun yorgunluğuna ve fiziksel durumuna bakarak, Diagne ile arasında tercih yapacak. Mbaye Diagne ise Milli arayı Florya’da geçirirken, formayı kapmak için antrenmanlarda sıkı çalıştı.





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