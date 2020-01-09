Fatih Terim’in yüzü gülüyor

Galatasaray'da ara transfer döneminde yaşanan olumlu gelişmeler, Florya’da keyifleri yerine getirdi. Takımın teknik patronu Fatih Terim’in, dün sabahki idmanda çekilen fotoğrafında yüzünün güldüğü görüldü.

Falcao’ya durmak yok

İkinci yarı hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray’ın, antrenmanlardaki en hırslı ismi açık ara Radamel Falcao... Sakatlıklarla dolu şanssız bir ilk yarı geçiren Kolombiyalı golcü, devre arasında en iyi şekilde hazırlanıp ikinci yarıya gollerle başlamak istiyor. Dünkü idmanda Falcao’nun hırsı ve mücadelesi dikkat çekti.