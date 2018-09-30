Galatasaray kazanıyor, Fatih Terim’in yüzü gülüyor... Geçen haftaki Akhisar hezimetinden sonra tüm idmanlarda sinirli ve sert görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli hoca, Erzurum galibiyetinin

ardından rahat bir nefes aldı ve kendine geldi. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanda yüzü gülen Terim, şimdi Porto deplasmanından en az 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Portekiz ekibini derin şekilde analiz eden tecrübeli hoca, rakibin artı ve eksi yönlerini yarın öğrencilerine aktaracak. Taktik provalar da bu idmanla beraber başlayacak. Bugünkü antrenmanda ise Terim’in oyuncularıyla genel bir konuşma yapacağı ve farklı bir program üzerinde duracağı belirlendi.