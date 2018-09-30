Fatih Terim'in yüzü gülüyor!

Akhisar hezimetinin ardından tüm idmanlarda son derece sinirli görünen Fatih hoca, Erzurum galibiyetiyle kendine geldi. Dünkü idmanda yüzü gülen Terim, Porto deplasmanından en az 1 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

30 Eylül 2018, Pazar 06:00
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Galatasaray kazanıyor, Fatih Terim’in yüzü gülüyor... Geçen haftaki Akhisar hezimetinden sonra tüm idmanlarda sinirli ve sert görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli hoca, Erzurum galibiyetinin

ardından rahat bir nefes aldı ve kendine geldi. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanda yüzü gülen Terim, şimdi Porto deplasmanından en az 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Portekiz ekibini derin şekilde analiz eden tecrübeli hoca, rakibin artı ve eksi yönlerini yarın öğrencilerine aktaracak. Taktik provalar da bu idmanla beraber başlayacak. Bugünkü antrenmanda ise Terim’in oyuncularıyla genel bir konuşma yapacağı ve farklı bir program üzerinde duracağı belirlendi.

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