Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'a 1-0 mağlup olan Galatasaray 'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un bulduğu gol öncesi sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu hakkında bilgi veren İnan, "Az önce görüşme şansımız oldu ama durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra bilgi sahibi olacağız. Ciddi gibi gözüküyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu ancak pozisyona girmekte zorluk çektiklerini belirten genç teknik adam, ''Oyuna düşündüğümüz gibi başladık. Topa sahip olan bizdik. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. Daha fazla hareketli olabilirdik. Bunun dışında oyunun hakimi genelde bizdik. Aslında onları durdurmasını bildik ama pozisyona giremedik.'' dedi ve ekledi:









'%100 bir penaltı pozisyonu var'

''Pozisyonlardan önemli şeyler de var. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ne söyleyeceğimi açıkçası bilemiyorum. %100 bir penaltı pozisyonu var. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. Daha doğrusu doğru şekilde kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar.''

'Bize büyük bir darbe vurdu!'

''Bunlarla uğraşmak bizi zaten üzüyor ama dışarıda taraftarlar tedirgin. Galatasaray'a neden böyle davranıldığını anlamaya çalışıyorlar. Çok pozisyon üretemedik ama hakem kararları da bir rutin haline geldi. Yanlış kararlar bugün bize büyük bir darbe vurdu diyebilirim.''







