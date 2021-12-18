Süper Lig 'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, gündemi sarsan ifadeler kullandı.

' 'Buradan gidin lan' dedi'

Maçı yöneten Zorbay Küçük'ü topa tutan Ateş, 29 yaşındaki hakemin oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı, ''Berkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Hem dördüncü hakemle hem de Zorbay ile oldu. 'Hakem' demeyeceğim, 'Zorbay' diyeceğim ona. Kerem geldi, 'Buradan gidin lan' dedi" diye söyledi bana.'' dedi ve ekledi:









'Bu ifadeyi kullanamazsın Galatasaray oyuncusuna'

''Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler kart gösterirsin. Bu ifadeyi kullanamazsın Galatasaray oyuncusuna. Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor.''

'Senin oyuncun yalancı' dedi'

''Sarı kartı yarın mı göstereceksin?" "Bir gün onu da gösteririz" diyor. "Benim oyuncuma niye bu kelimeyi kullanıyorsun?" dediğimde yüzüme "Senin oyuncun yalancı" dedi. Sen Galatasaray futbolcusuna "yalancı" diyemezsin.''

'Her maçımız hemen hemen böyle'

Skor ile ilgili de konuşan Ateş, ''Rakipten daha çok pozisyona giriyorsun, daha çok pas yapıyorsun, daha çok şut atıyorsun. Her maçımız hemen hemen böyle. Oyun gücümüz çok iyi durumda. Skoru artıracak golü bulamadığımız için beraberliğe üzülüyoruz. Kazanabilecek golleri bulduğumuzda atmamız lazım.'' ifadelerini kullandı.







