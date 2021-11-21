Süper Lig 'in 13. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk eden Galatasaray , 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’nin maçın uzatma bölümünde 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı gol sonrasında 90+6. dakikada hakemlere itirazda bulunan Terim, kırmızı görürken, tecrübeli teknik adamın yardımcılarından olan Necati Ateş, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hakem Halil Umut Meler'i çok sert bir dille eleştiren Ateş, ''Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar.'' dedi ve ekledi:

'Bugün bu itme pozisyonları canımızı yaktı'

''Çok iyi başladık maça. Çok pozisyonumuz var. Skoru daha farklı yapabilirdik. Maalesef ki bir pozisyonda yediğimiz golle... Bugün bu itme pozisyonları canımızı yaktı. İlk golde Kerem'e yapılanın net faul olduğunu biliyoruz ama sadece ofsayt pozisyonuna bakıldı.''









'Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi!'

''Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... Attığımız golde madem çağırıyorsun. O da itme, bu da itme... Son dakikada Berkan'ın pozisyonu da itme. Bunlarda bir art niyet arıyoruz biz. Hocamız ceza yedi, biz ceza yedik. Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi.''

'Kerem'in pozisyonunu çağırmıyorsan Diagne'nin pozisyonu da gol'

''Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Son dakikadaki pozisyon %100 penaltı. Çağıracaksın ona da baktıracaksın. Hakem görecek onu. Gerçi gözünün önünde oluyor. İlk golde de bana göre %100 faul var. Kerem'in pozisyonunu çağırmıyorsan Diagne'nin pozisyonu da gol.''

'Avantajı oynatsana bize'

''Kırmızı kart pozisyonunda da artık avantaj bizde. Niye durduruyorsun maçı? Diagne aldı pozisyona gitti. Devamı yüksek ihtimal penaltı. Avantajı oynatsana bize. Oyunu bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktalarda.''







