Galatasaray 'da tarihi günlerden biri yaşandı. 4. Fatih Terim döneminin resmen bitmesinin ardından Florya'da hareketli dakikalar yaşandı. Fanatik Gazetesi Foto Muhabiri Murat Akbaş yaşananları dakika dakika yazdı.

Fatih Terim: Hakkınızı Helal Edin

Fatih Terim'in Milli Takım ve Galatasaray'da görev süreleri boyunca hep oradaydım. Antrenmanlar, maçlar, toplantılar, seyahatlar. Hepsinde. Galatasaray ve Milli Takım'larda gelişini de gidişini de hiç uzatmadı. İstenildiği yere hızlıca gitti, istenmediği yerde de durmadı. Hızlıca ayrıldı.

Veda ederken bile helalleşirken floryanın girişinde ustalık eseri olan UEFA KUPASI fotoğrafı hemen üstünde duruyordu. Tesislerden çıkarken aracını durdurdu ailesi de araçtaydı. Araçtan indi personelle vedalaştı ve 'Hakınızı helal edin' dedi. Personelle helalleşti. Herşey hızlıca 24 dakika içinde oldu. 10 ocak saat 12.00'de statta Başkan Burak Elmas'la görüştü, 11 Ocakta 14.00 te geldiği Florya'da futbolcuları ile görüşürüp 14.30'da Florya'dan ayrıldı. 200'e yakın taraftar sabah 09.00'da geldiği Florya'da hocanın çıkışını bekleyip, hocayla vedalaştı. Ne bir taşkınlık oldu ne de üzücü bir olay. Her defasında bir daha gelmez diye düşündüğümüz Fatih hoca hep geri geldi. Çünkü hep zor zamanlarda çağırılan isim oldu.

Murat Akbaş



