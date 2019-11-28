UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Belçika’nın Club Brugge takımı ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim döneminde, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti devam ediyor. Geçmişte Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan sarı-kırmızılı takım, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken Galatasaray, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor. Süper Lig’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ise kayıpları oynuyor. Son 2 sezonda Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.

YALNIZCA BERABERLİK

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki her iki müsabakada İspanya’nın Real Madrid takımına yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

DALYA DİYEMİYOR

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 12 maçta kazanamayarak “dalya” sevincini yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 284 maçın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı sahasında 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. Avrupa’da son 12 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı. Club Brugge karşısında galibiyete çok yaklaşan Galatasaray, uzatma bölümünde yediği golle beraberliğe razı oldu.

Kaynak: Yeni Şafak