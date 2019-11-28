Ocak ayı yaklaştıkça Galatasaray hakkında ortaya atılan transfer iddiaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih Terim’in hemen hemen her maçtan sonra devre arasını işaret ettiği sarı kırmızılı kulüpte Arda Turan, Emre Çolak, Felipe Melo, Henry Onyekuru, Shaqiri, Nazım Sangare ve Banega gibi yıldız futbolcular ön plana çıkarken, bu isimlerin bazılarının gerçekten asılsız olması büyük bir bilgi kirliliğine yol açıyor.

İşte Galatasaray’ın gündemine gelen oyuncuların son durumları:

Arda Turan: Galatasaray maçında 36 bin taraftar önünde Fatih Terim’in elini öpmesinin ardından tecrübeli teknik adamın ‘Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer’ açıklamaları bir anda transfer ihtimalini güçlendirdi. Terim’in istemesi halinde sarı kırmızılı kulübe koşa koşa gelmeye hazır olan Arda Turan Ocak ayında imzayı atmaya hazır.

Emre Çolak: Galatasaray’ın şu ana kadar girişimde bulunmadığı bir futbolcu

Felipe Melo: Geçmişte kulübe büyük katkıları olan Brezilyalı yıldız için herhangi bir girişim yok. Lemina, Seri, N’Zonzi, Taylan Antalyalı gibi orta saha tercihlerinin olması 36 yaşındaki Melo’nun önünde engel olarak duruyor.

Henry Onyekuru: Monaco’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Onyekuru Fransız ekibinden 1,5 yıllığına kiralanacak

Shaqiri: Liverpool’da Jurgen Klopp’un tercih etmediği yıldız orta saha Fatih Terim’in listesinde.

Nazım Sangare: Sezon sonunda kontratı bitecek sağ bek Galatasaray’ın istediği futbolculardan biri. Hem yerli, hem de bonservis sorununun olmaması Nazım’ı ön plana çıkarırken, Terim’in Linnes’i kadroya dahil etme planı ve Şener Özbayraklı’nın geri dönmek için gün sayması Nazım’ı geri plana atıyor.

Ever Banega: Sevilla’nın yeni kontrat imzalamadığı ve sezon sonunu beklediği Arjantinli yıldız her ne kadar İspanya’da mutlu olsa da 32 yaşındaki futbolcunun ülkesine geri dönme seçeneği de önünde duruyor. (Akşam)