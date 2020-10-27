Transfer konularında yönetimle yıldızı bir türlü barışmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği oyuncular, kulüpleriyle ciddi sorunlar yaşıyor. Transferin son günlerinde tecrübeli hocanın isim vererek işaret ettiği Seri, Fulham'da kalmasına rağmen kadro dışı bırakıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun yeniden Galatasaray'a dönebilmesi için devre arası beklenecek. Hocanın transferdeki 1 numarası Onyekuru ise Monaco'da son 3 haftadır kadro dışı. Fransız basını, kulübün ara transferde Nijeryalı yıldızı kiralık olarak göndereceğini yazıyor. Talipler arasında ise yine Galatasaray var.

Tekrar devreye girebilir

Bir diğer gelişme de Ahmed Musa cephesinde yaşandı. Diagne transferinden önce Fatih hocanın hızlı bir forvet olarak kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu, 16.5 milyon Euro'ya Al Nassr Kulübü’ne transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, dün itibarıyla Arap kulübüyle yollarını ayırdı. Hem ileri uçta hem de kanat forvet olarak görev yapabilen Ahmed Musa için mali şartların uyuşması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği belirtiliyor.