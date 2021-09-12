Milli ara sonrası ligin en zorlu virajlarından birine çıkacak olan Galatasaray , taktik savaşına hazır. Aslan'ın hocası Fatih Terim, ekibiyle birlikte Trabzonspor analizini tamamlarken, taktik planını da bu veriler ışığında güncelledi. Sarı-Kırmızılılar, bu sezonki ana oyun planı olan topa sahip olma ve kısa paslarla rakip alana yerleşme stratejisinden vazgeçmeyecek. Ancak bazı pozisyonlarda, eksiklerin durumuna da bağlı olarak belirgin değişiklikler yaşanacak. Sağda Boey'nin sakatlığı sebebiyle, Yedlin'e şans vermeye hazırlanan Terim, bu bölgedeki Nwakaeme tehdidine karşı, Emre Kılınç'ı sağ önde oynatarak, Yedlin'i destekleyecek.

Forvette Halil sürprizi

Fatih hocanın sahadaki anahtar oyuncusu ise Morutan olacak. Çıktığı ilk maçta asist yapan Rumen yıldızı, merkezde yine Cicaldau ile birlikte değerlendirmek isteyen Terim, rollarde güncellemeler yaptı. Morutan'a ciddi anlamda serbestlik tanıyacak olan deneyimli çalıştırıcının, "Ön tarafta istediğini yapmakta özgürsün. Kaleyi gördüğün yerden vurabilirsin, içeri girebilir, çizgiye inebilirsin, yeter ki skor üret" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu ikilinin arkasında Taylan'ın solda da Kerem'in görev alması bekleniyor. Asıl sürpriz ise son taktik provada Diagne'nin yerine ileri uçta Halil'in denenmesi. Geride ise başka sürpriz beklenmiyor.