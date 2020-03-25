Galatasaray’da corona virüsü salgın sonrası ikinci şok yaşanmıştı. Özel hastanede gözlem altında tutulan ve yanına kimsenin yaklaştırılmadığı İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’tan sonra Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim’de de yapılan test sonrası corona virüsü tespit edilmişti. Terim hastalığa yakalandığını sosyal medyada açıkladımış ve, “Corona Virüs testim pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, 60 ila 79 yaş aralığındaki bireylerin risk altında olduğunu kaydetti. “Sağlıkta Buluşuyoruz, Sağlığı Konuşuyoruz” konferansında gribal enfeksiyonları ele alan Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 virüsüne karşı en büyük önlemin yakın temastan uzak durulması ve özdirencin yüksek tutulması gerektiğini ifade etti.

60 yaş üzeri için nasıl bir tedavi uygulanıyor?

"Bu konuda da yapılacaklar çok belli. Sağlık görevlileri kendilerine verilen rehber doğrultusunda hastalara müdahale ediyor. Eğer kişinin solunum sıkıntısı, ileri yaş, kalp, akciğer hastalıkları, yüksek tansiyon ve bağışıklık sisteminin baskılanıyor olması gibi durumlar varsa mutlaka hastaneye yatırılmadı. Bu risk grubunda birinci basamak için tedaviler ve ilaçlar var. Kısmen fayda sağlayan ilaçlarla başlıyoruz. Eğer buna yanıt alamazsak Çin'den gelen ilacı kullanıyourz. Başka tedavi yöntemleri de var. Bunları uyguluyoruz."

Bu yıl Türkiye’de çok fazla grip (Influenza) salgını görüldüğünü ancak hiç birinin öldürücü olmadığını belirten Dr.Yağcı, korona virüsüne karşı ise özellikle 60 yaş üstü bireyleri uyardı.

Corona virüsün farklı bir yapısı olduğuna dikkat çeken Dr. Yağcı, “Korona virüs grubundan olan Covid-19 virüsü yeni bir virüs ve ciddi bir hasta etme özelliği var. Virüsün tedavisi için bir takım denemeler yapılıyor ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı. AIDS tedavisinde kullanılan AZT (Zidovudine) ilacının bu virüs için de kullanıldığı ve oldukça başarılı olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.











