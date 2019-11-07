Galatasaray'ın transferin son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı’nın şu ana kadar resmi maça çıkmaması Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada kadroya alınmaması sosyal medyada gündem olmuştu. Maç sonrası teknik direktör Fatih Terim de Taylan Antalyalı hakkında sorulan soruya yanıt vermişti. Deneyimli teknik adamın, 25 yaşındaki oyuncu hakkındaki planları belli oldu.

Sarı kırmızılı taraftarların da sahada görmek istediği futbolcuyla ilgili Fatih Terim, genç merkez orta sahayı, Süper Lig maçlarında şu an için hamle oyuncusu olabilecek düzeyde görmüyor. Bu nedenle Terim’in Taylan’a öncelikle Türkiye Kupası maçlarında geniş rotasyonda süre vermeyi planladığı öğrenildi.

9 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Taylan Antalyalı, Erzurumspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 31 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılılarda 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ancak sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Belhanda için de Fransa’dan ilginç bir açıklama geldi. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, eksi oyuncuları Belhanda’yı takımda görmek isteyebileceklerini belirtip, “Gizli bir şey değil, bizi şampiyon yapan oyuncularımızı yeniden kadromuzda görmek isteriz” dedi.

Kaynak: Hürriyet