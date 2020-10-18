Fanatik yazarlarına sorduk; Fatih Terim 'Transfere artık karışmak istemiyorum. Yönetimimiz, scout ekibiyle istediklerini yapabilir" sözleriyle ne demek istedi?

Erman Özgür: "Terim haklı ama yönetim suçsuz"

Fatih Terim'in transferle ilgili serzenişi ya da sitemleri gayet normal. İçeriğini bilmesek de, özellikle orta sahaya istenilen takviyenin yapılamayışından haklı olarak şikayetçi. Topu artık karışmıyorum diyerek yönetime atmış olsa da oyuncuların başka takımlardan alamayacakları ücretlerle geçmişte imzaladıkları sözleşmeleri bırakıp gitmemeleri de yönetimin suçu sayılmaz. Ancak meseleye Avrupa Kupası'ndan elenmişken biraz daha farklı bakmak gerek. Bu kadro özellikle Marcao ve Taylan performanslarını artırmışken, Donk gibi bir güvenceye sahipken sadece lig ve kupa için yeterli. Hatta kadronun yetenek anlamındaki potansiyeli düşünüldüğünde kapasitesinin yüzde 70'ini ortaya koysa şampiyonluğun en önemli favorisi yine Galatasaray olur.

Metin Karabaş: Çok önceden isimleri söylemişti!

Yaklaşık iki sezondur kadroda köklü bir değişim yapmak isteyen Fatih Terim, bu transfer döneminde de hedefine ulaşamadı. Geçtiğimiz transfer sezonlarının bir benzerini yaşayan tecrübeli hocanın umudunu kaybetmeye başladığı açık. “Artık transfere karışmam. Yönetim ve scout ekibimiz istediğini yapabilir” derken, başarılı teknik adamın sitem ettiğini anlamak zor değil. Öte yandan bu açıklamalar Fatih Terim'in, gönderilmesini istediği ve alınmasını talep ettiği isimlerin net olduğunu ve bunu yönetime çok önceden verdiğini gösteriyor. Aslında tecrübeli hoca, “Ben zaten gereken her şeyi söyledim” diyor. Terim, artık yeni bir talepte bulunmak yerine mevcut isteklerinin sağlanmasını bekliyor.

Çağrı Davran: Hoca kartları açık oynuyor

Fatih Terim’in açıklamalarıyla, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıdan kimin elinin daha güçlü çıktığı, net bir şekilde anlaşıldı. Terim’in röportajındaki, “Transfer meselesine de artık karışmak istemiyorum. İstediklerini yapabilirler” sözünün altında, “Ben yapacağımı yaptım ama onlar (yönetim) yapamadı. Ocak’ta onlara bir şans daha verdim. Gerekeni yapmalarını bekliyorum” mesajı yatıyor. Çünkü hoca, ezeli rakibin 18 transferle gövde gösterisi yaptığı sezonda şampiyon olup, ‘Asıl büyük biziz’ demek istiyor. Ayrıca kendi yönetimini, ‘kulübün başarısı’ için baskı altına almayı başaran Terim’in bu hareketini, Süper Lig’de başka bir büyük takım hocasının yapmaya da gücü yetmez. Bunun için isminizin Türkiye’de Fatih Terim dünyada ise Jose Mourinho olması gerekir.

Terim ne demişti?

✓"Bugüne kadar birçok yönetimle çalıştım. Öncelikle ben çalışılması hem kolay hem zor bir insanım. Kolayımdır; çünkü çözüm üretirim, benim kulübüm Galatasaray’ın taşına toprağına, çöpüne sahip çıkarım. En az maç kazanması kadar bütçesini de düşünmeliyim. Bugüne kadar hiç kendi ücretimle ilgili bir şey konuşmadım. Yönetim ve başkanlar için kendi kredimden harcadım.”

✓"Zorumdur; çünkü beklentilerim yüksektir. Kendim için değil, kulübüm için hep fazlasını yaparım. Mücadele etmeden kaybetmeyi sevmem. Bunu yaparken de güven ve samimiyet ararım. Yoksa mesafeyi koyarım."

✓"Transfer olayına gelirsek, elinizde bir kavanoz var ve ağzına kadar oyuncu dolu. Bu sadece ihtiyaç ve idealinize göre olmuyor. Bütçeden takıma uymasına kadar birçok faktör var. Sadece istemek yeterli değil. Satmadan alamama kuralı var.” ✓"Yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için sözleşmeler oyuncular lehine, ciddi tavizler veriliyor ikna etmek için. Şu an için Ocak ayına kadar, planlamamız dahilindeki ihtiyaçları karşılayamadan devam edeceğiz. Transfer meselesine de artık karışmak istemiyorum. Mevkiiler ortalama belli. Yöneticilerimiz, başkanımız, scout ekibiyle istediklerini yapabilirler."







