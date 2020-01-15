Geçtiğimiz sezon 8 puan geriden gelerek ligi Başakşehir'in önünde tamamlayan Galatasaray, Sivasspor'u da aynı şekilde geçmenin hesaplarını yapıyor.

Fikstür avantajını kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmede ilk 5 maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

CİMBOM FİKSTÜR AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Denizlispor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek olan Cimbom, Konyaspor ve Kasımpaşa'yla ise deplasmanda karşılaşacak.

DERBİYE KADAR KAYIP İSTEMİYORUM

Terim'in "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum.'' diyerek, oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Takvim