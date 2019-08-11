Süper Lig’in başlamasına 1 hafta kala, Galatasaray son hazırlık maçını bugün Floransa’da Fiorentina ile oynayacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve Smart Spor tarafından canlı yayınlanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte en ciddi sınavlarından birini vermiş olacak. Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’a 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak Süper Kupa maçında Akhisar’ı tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bugünkü maç öncesi İtalya’da üst üste 2 idman yapan Cim Bom, karşılaşma sonrası İstanbul’a dönecek ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizlispor mücadelesine hazırlanacak.

Kupada finale taşıdı

Terim, 10 ay boyunca görev yaptığı Fiorentina’yı İtalya Kupası’nda finale kadar taşımayı başarmıştı. O dönem kulübün sahipleriyle sıkıntılar yaşadığı için görevinden ayrılan Fatih hoca, her şeye rağmen İtalya’da iz bırakmayı başardı. Kariyeri boyunca 20 kupa kazandırdığı Galatasaray’la, eski takımı Fiorentina’ya karşı duygusal bir mücadeleye çıkacak olan tecrübeli hoca, maç öncesinde tribünleri selamlayacak.