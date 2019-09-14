Galatasaray’da cezası sebebiyle teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları sebebiyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerlerini alamadı. Onların yokluğunda takımı kenardan diğer yardımcı hoca Levent Şahin yönetirken, tecrübeli hocanın oturduğu koltuk yine boş bırakıldı. Terim ve yardımcıları, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı’nda kendileri için özel olarak ayrılan locadan takip etti.

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2 maç sonra sona eriyor...

Normalde 4 maçtan men alan Terim’in cezası Tahkim Kurulu tarafından Davala’nın aldığı ceza olan 3’e indirilmişti. Geçen sezondan 8 maç men alan Şaş’ın yanı sıra Terim ile Davala da Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında kulübede olmayacak. Ancak Cim Bom’un 3 önemli ismi, Gençlerbirliği deplasmanında görevlerinin başına dönecekler.

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