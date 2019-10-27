Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtladı ve önemli açıklamalara imza attı.

İşte Terim'in açıklamaları:

Orta sahada Lemina-Nonzsi-Belhanda'nın oynayacak olması- Lemina'yı görmek istedim. Epeydir oynamıyor. Ne kadar olabilirse o kadar mücadele içinde olsun. Oyuncu lazım bize. Çok yüksek kalibreli maçlar oynuyoruz. Real Madrid, PSG, durmuyoruz...

Beşiktaş ile önemli bir derbi bizim için. Ne kadar Avrupa'da veya Türkiye Ligi'nde Ocak'a kadar ne kadar puan alabilirsek kendimi mutlu addedeceğim. Beşiktaş bizim en önemli rakiplerimizden bir tanesi. Her zaman dikkat edilmesi gereken bir takımdır.

İnşallah güzel bir derbi olur. Hem buraya gelenleri hem televizyon başına gelenleri inşallah güzel oyunla tatmin ederiz. Kazanan da Galatasaray olur.

Sezon hazırlığı ile başlayan bizim bir sıkıntımız. Arkasından Milli Takım arası herkese çok iyi gelirken bize iyi gelmiyor. 10-11 oyuncuyla ayrılıyoruz. Çarşamba-pazarlarda zorlanıyorsunuz. Avrupa'da başka takımlar gibi istediğimiz listeyi de veremiyoruz.

Alternatifi bol bir takımla, oyuncu grubuyla girmek isterdik. Buna istesek de erişemiyoruz. Sattığımız kadar alabileceğiz. İronik olanı seneye yine takım kurmak zorundayız. Başka bir şeklimiz yok. Bunu herkesin iyice anlamalarını istiyoruz.

Bazen iyi oynamıyoruz kaybediyoruz manasında değil. Her oyuncu ne kadar hazır olursa o kadar alternatif demektir. Geçen hafta Emre ve Şener iyi mesajlar vermişti. Bunları çoğaltmamız lazımdı. Hepsini inşallah kullanacağız.