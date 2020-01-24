Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam Arda Turan transferinde yönetimle fikir ayrılığı yaşadığını dile getirirken, "Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üstüne basarak söyledim" dedi.

Terim'in işaret ettiği o köstebek kim?

Fatih Terim daha önce de yaptığı açıklamalarda Florya'da bir köstebek olduğunu söylerken o kişiyi aradığını ifade etmişti.

Arda transferi konusunda da bilgilerin sızdırıldığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben daha eve varmadan bir gazeteye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Terim o toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yer aldığını söyledi.

Fatih Terim ile yönetim arasında bir sorun var mı?

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'le yönetim arasında sorun olduğu olduğu iddia edilmişti. Kupada oynanan Rizespor maçı sonrası yönetimle arasında sorun olmaması için çaba harcadığını ifade etti.

Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duyduğunu söyleyen Terim, "Yönetimle arasında sorun var.' dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımımı hiç değiştirmedim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim" ifadelerini kullandı.

"Florya'da köstebek var"

Fatih Terim 5 Ocak'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Florya'da köstebek olduğunu söylerken, "Birçok haber yapılıyor. Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, Florya'da bulursam ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü bu işler Galatasaray'ın aleyhine. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek, nasıl olacak bu iş! Alanlara bir şey demiyorum, itirazım yok ama Galatasaray'a zarar verirse itiraz ederim. Araştırıyorum, bulduğum zaman gerekirse paylaşacağım" demişti.

Kaynak: Ajansspor