Milli maçlar ve yerel seçimlerin ardından, zorlu maratona kupa sınavıyla devam edecek olan Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor. Yeni Malatyaspor’la üst üste hem Türkiye Kupası’nda hem de Süper Lig’de kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşam Florya’da çalışmalara devam etti.

Önceki gün İstanbulspor’la oynanan özel maçı 2-0 kazanmayı başaran Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim özellikle takımdaki motivasyonu en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Camia içinde yaşanan sorunların oyuncularını olumsuz etkilemesini istemeyen Terim, öğrencileriyle sürekli iletişim halinde kalıyor.

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