Sarı-Kırmızılı takımın üst üste aldığı kötü sonuçlar, şampiyonluk yolunda ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Hem sahadaki olumsuz gidişat hem de Mayıs ayında yapılacak olan seçimli kongre, büyük bir değişimin habercisi gibi görünüyor. Özellikle de teknik direktör Fatih Terim'in kulüpteki geleceği büyük merak konusu. 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 2+3 yıllık yeni mukavele imzaladığı Terim'le, bu süreçte birçok kriz yaşandı.

Adaylar çok fazla ama...

Yapılan veya yapılamayan transferler, medya üzerinden verilen karşılıklı mesajlar, üst üste gelen cezalar, hastalıklar derken, ipler sık sık kopma noktasına gelirken, taraflar bir şekilde krizlerin üstesinden gelmeyi başardı. Ancak Terim'le Cengiz arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. 67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar opsiyon konusunda bir görüşme olmadı. Üstelik Mayıs ayında başkanlık seçimi var ve oldukça fazla sayıda aday, kongre için kolları sıvamış durumda.

Cengiz'in de şüphesi var

Şu ana kadar adaylığını ilan eden isimler arasında henüz Fatih Terim'le yola devam edeceği yönünde mesaj veren bir isim olmadı. Mustafa Cengiz'in adaylığını koyması ve olası bir seçim zaferi durumunda da Terim'le çalışmak isteyip istemeyeceği konusunda şüpheler söz konusu. Fatih hoca açısından, adı yeniden başkan adaylığı ile anılan Abdurrahim Albayrak'ın kongreye girip girmemesi büyük önem taşıyor. Albayrak'ın başkan veya yönetici olması durumunda yine Terim'le yola devam edeceği konuşuluyor.

Kalacak gibi hazırlanıyor

Fatih hoca ise tüm bu belirsiz sürece rağmen, planlarını gelecek yıl da takımın başında kalacakmış gibi yapıyor. Göndereceği ve transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini hazırlayan, mevcut yönetimle de paylaşan deneyimli çalıştırıcı, özellikle sözleşmesi sona erecek futbolcularla şimdiden anlaşma sağlanması yönünde talepte bulundu.

Adaylığı kesin olan isimler

Sarı-Kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacak olan kongresi için şu ana kadar adaylığını resmen açıklayan isimler Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu oldu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de kongreye adaylığını koyması bekleniyor. Kulislerde adaylık için adı geçen bir diğer yönetici Abdurrahim Albayrak, bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili olarak Cengiz'le fikir alışverişinde bulunacak. Ayrıca camiada önde gelen birkaç ismin daha başkanlık için hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.







