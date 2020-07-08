Galatasaray deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını 4-1 kaybetti ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Galatasaray böylece Fatih Terim'in görev yaptığı dönemlerde ilk kez bu kadar uzun bir kazanamama serisine ulaştı. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2003-04 sezonunda altı maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı

Eksikleri çok hissetti

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle çok fazla kayıp yaşayan başta kaleci Muslera ve golcü Falcao gibi önemli oyuncuları ile birlikte Onyekuru krizi yaşayan ve cezalı oyuncularının yokluğu her maçta hisseden Galatasaray, iddiası bulunan rakiplerine karşı son 7 haftada sadece 4 puan alabildi.

25.hafta Sivasspor 2-2 Galatasaray

26.hafta Galatasaray 0-0 Beşiktaş

27.hafta Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray

28.hafta Galatasaray 3-3 Gaziantep FK

29.hafta Başakşehir 1-1 Galatasaray

30.hafta Galatasaray 1-3 Trabzonspor

31.hafta Alanyaspor 4-1 Galatasaray

Galatasaray 2003-04 sezonunda 6.sırada ligi bitirdi

Galatasaray sözü geçen 2003-04 sezonunu Fatih Terim ile başlamış 26.hafta sonunda göreve Gheorghe Hagi gelmişti. Sarı-kırmızılı takım sezonu 54 puanla 6.sırada tamamlamıştı





fanatik.com.tr/Tolga Kuru







