Fatih Terim'in Galatasaray'da en uzun kazanamama serisi
Galatasaray deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını 4-1 kaybetti ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Galatasaray böylece Fatih Terim'in görev yaptığı dönemlerde ilk kez bu kadar uzun bir kazanamama serisine ulaştı. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2003-04 sezonunda altı maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı
Galatasaray deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını 4-1 kaybetti ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Galatasaray böylece Fatih Terim'in görev yaptığı dönemlerde ilk kez bu kadar uzun bir kazanamama serisine ulaştı. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2003-04 sezonunda altı maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı
Eksikleri çok hissetti
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle çok fazla kayıp yaşayan başta kaleci Muslera ve golcü Falcao gibi önemli oyuncuları ile birlikte Onyekuru krizi yaşayan ve cezalı oyuncularının yokluğu her maçta hisseden Galatasaray, iddiası bulunan rakiplerine karşı son 7 haftada sadece 4 puan alabildi.
- 25.hafta Sivasspor 2-2 Galatasaray
- 26.hafta Galatasaray 0-0 Beşiktaş
- 27.hafta Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray
- 28.hafta Galatasaray 3-3 Gaziantep FK
- 29.hafta Başakşehir 1-1 Galatasaray
- 30.hafta Galatasaray 1-3 Trabzonspor
- 31.hafta Alanyaspor 4-1 Galatasaray
Galatasaray 2003-04 sezonunda 6.sırada ligi bitirdi
Galatasaray sözü geçen 2003-04 sezonunu Fatih Terim ile başlamış 26.hafta sonunda göreve Gheorghe Hagi gelmişti. Sarı-kırmızılı takım sezonu 54 puanla 6.sırada tamamlamıştı
fanatik.com.tr/Tolga Kuru