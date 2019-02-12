Fatih Terim'in eseri Belhanda!

Devre arasındaki cazip tekliflere rağmen Fatih Terim’in özel olarak kalmasını istediği Belhanda, Trabzonspor maçında yıldızlaştı.

12 Şubat 2019, Salı 08:40
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Fatih Terim'in eseri Belhanda!

Transfer döneminde adı ayrılık iddialarına karışan ve Fatih Terim’in özel olarak kalmasını istediği Belhanda, Trabzon maçında attığı 2 gol ve gösterdiği performansla deneyimli çalıştırıcıyı mahçup etmedi. Terim, maçın 89. dakikasında Faslı yıldızı alkışlatmak için kenara alırken, oyuncusuyla yakından ilgilendi. 28 yaşındaki futbolcuyla kısa süre sohbet eden Terim, ardından Belhanda’ya sarıldı ve tebrik etti.

Terim, devre arası kampında başarılı oyuncu ile yakından ilgilendi. Başarılı çalıştırıcı, Belhanda’dan takımın lideri olmasını ve kaleye daha çok şut çekmesini istedi. Faslı yıldız, ligin ikinci yarısında hocasının talimatlarını eksik yerine getirdi. Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki Faslı futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Akşam

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