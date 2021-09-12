"Bizim Takım" Galatasaray 'ın eksilerini ve artılarını masaya yatırdı. Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı sordu, Mehmet Demirkol, Faik Çetiner, Cem Dizdar ve Deniz Çoban yanıtladı...

Zafer Büyükavcı'nın soruları...

1- Galatasaray'ın geride kalan üç haftada artıları/eksileri nelerdi?

2- Fatih Terim'in performansını nasıl değerlendirirsiniz?

3- Sezona en hazır giren ve hiç hazır olmayan oyuncular size göre hangileri?

MEHMET DEMİRKOL: BU TİP BİR MEYDAN OKUMA TERİM'İ MOTİVE EDEBİLİR

Terim'in en zor sezonu... 2 yıl üst üste öğrencilere kaybedilmiş şampiyonluk. 1 numaralı vaadi 'onu görevde tutma ve onunla gelecek inşa etmek' olan yönetim ve muhtemelen bugüne kadar Galatasaray'da sahip olduğu en hazır olmayan kadro. Terim hem bir takım inşa etmek hem de üst üste 3 sezon kaybetme baskısıyla mücadele edecek. Bu tip bir 'meydan okuma', onun kaçınacağı bir durum değil. Onu motive de ediyordur. Ancak görev kolay değil. Galatasaray'ın temel sorunu, tıpkı Milli Takım'la aynı. Fernando'dan sonra orayı çekip çevirecek, 'oyunun merkezi' olacak bir oyuncu ya da yapı kuramadı. Bugün de durum değişmiş görünmüyor. Aytaç Kara'nın aldığı tepki, Taylan ve Berkan'ın gelişmeleri gerekliliği, Marcao dışında geriden oyunu kuracak oyuncu eksikliği, önde baskı ve geniş alanda hücum eden takımlara karşı zorluk yaşanmasına neden oluyor.

Assunçao'dan ne alınacağı önemli

Bu anlamda Assunçao'dan ne alacağı son derece önemli. Burada bir oyun netliği sağlanmazsa Galatasaray maçları çok 'git-gel'li olacaktır. Morutan, Cica ve Kerem'in sağladığı hücum akışkanlığı kontrol edilmesi zor bir güç ve Galatasaray oyunu oturttuğunda hem yerleşik oyunda hem de kontrada çok pozisyona girebilir. Ancak aynı şekilde orta sahasında, özellikle dönen toplara verilen tepkide bir gelişme sağlanamazsa maçlar 'Rus Ruleti'ne de dönebilir. Şampiyonluk mücadelesinde garanti performanslar ve gelişmesi gereken oyuncular dengesini iyi oturtmak şart. 2. Grup'tan 1'e hızlı geçişler olursa harika. Aksi taktirde 'git-gel'li bir oyun ve 'git-gel'li bir sezon bizi bekler.

FAİK ÇETİNER: GİDECEK DENİLENLER KALDI, ŞİMDİ ONLARA GÜVENECEKLER

Lig başladı ama Galatasaray'da işler bir türlü rayına oturmuyor. Son yıllarda transferde nokta atışlar yapamayan Sarı- Kırmızlılar'da, 'kurtarıcı' diye alınan oyuncular (Falcao, Belhanda, Feghouli) hayal kırıklığı yarattılar. Transferde genelde kiralık oyuncu kovalanması sonucu, takım bu sene de olduğu gibi hep büyük değişikliklere uğradı. Sezon başladı, Avrupa Kupası maçları var; ama Galatasaray'ın hâlâ iskeleti belli değil. Fatih Terim oyun planı ve takım tertibi için sürekli arayış içinde. Bu da hocayı yıpratıyor, stresli yapıyor. Hocanın yüzü gülmez oldu.

Marcao krizi nasıl aşılacak?

Şampiyonluk yarışında rakipleri güçlenirken, Galatasaray'da kafalar karışık. Takımın en büyük güvencesi Muslera bile tartışılıyor. Ayrıca Muslera yüzünden ilk 11'de 7 yabancı olacak. Rakiplerin kalecileri yerli. Yeni transferler hep soru işareti. Kadroda yer alan Babel tek başına ayrı bir sorun. Feghouli, Diagne, Mostafa Mohamed gidecek denildi, kaldılar. Güvenilir mi? Tartışılır... Marcao krizi nasıl aşılacak, bilmece. Şimdilik gençler (Berkan, Barış, Halil, Kerem) ile Van Aanholt, Sacha Boey ve Morutan takımı sırtlayacak isimler. Kısacası Terim'in de, takımın da, yönetimin de işleri çok zor..

CEM DİZDAR: BU TAKIMIN ARTILARI DA VAR, AMA EKSİLERİ O KADAR ÇOKKİ!

Başkanlık seçimi, Şampiyonlar Ligi sıkıntısı, transfer çalkantıları ve Marcao/Kerem krizine rağmen sezona dertli girseler de tepedeler. Milli takım arasında bir çok problemi gözden geçirme fırsatı da bulduklarından, aranın en avantajlı takımı onlar sayılabilir. 25 yaş altı oyunculara yönelmeleri hem ücret/maliyet dengesini hem de antrenman yoğunluğunu optimize etme (elbette edebilirlerse) konusunda bir diğer artıları. Oyuncular arasındaki uyumu bulamamış olmaları, Marcao sorununu çözememeleri, Muslera, Taylan benzeri daha çok yük binen oyunculardaki dayanıklılık sorunları ise eksileri olarak görünüyor. Unutmadan, Türkiye'nin polemikten beslenen negatif yaklaşımlarına kulüp başkanının çok çabuk adapte olması da bir diğer eksi! Böylesi atmosferlerde oyuncuların sağlıklı özeleştiri ya da değerlendirme yapma imkânı kalmaz. Ve sorunların 'dışarıda' olduğu fikrine kapıldıklarında da hem bireysel hem takım olarak düşüş kaçınılmazdır.

Muslera bile kaygı verici başladı

Fatih Terim'in performansı, her zamanki gibi! Yarattığı krizleri çözerek 'çözüm insanı' portresi verme uzmanı. Tam da ülkeye uygun... Kafasındakileri uygulama/uygulatma konusunda ideal bir yönetimle çalışıyor. Şartlarında zorlamasıyla ülkeye de takıma da en uyguna yakın çözümü de buldular. Bu açıdan girdikleri yol, son derece kıymetli. Elbette sürdürebilecek iradeyi koyabilirlerse. Sezon içinde çok önemli kırılmalar yaşamazlarsa ligin sonuna doğru takımıyla yine yarışın içinde olacaktır diye düşünüyorum. En başta Muslera, kaygı verici başladı. Keza Marcao onulmaz bir yara açtı takım kültüründe. Ancak bu kez de dertli Luyindama öne fırlayıp sorun çözücü bir karaktere bürünerek bazı açıkları kapadı. Ben izlediğim kadarıyla Nelsson'u beğendim. Bir stoperin bilmesi gerekenleri biliyor, yapması gerekenleri yapacak gibi görünüyor. Alpaslan dağınık, Van Aanholt şimdilik belirsiz, Boey ise dalgalı görünüyor. Orta sahanın marifet beklentisi yüksek ikilisi Cicaldao ile Morutan'ın performansı doğrudan Taylan'a bağlı. Sorunları belirli periyotlarda çözen isim sanırım yine Feghouli olacaktır. Kerem ve Halil'den beklentim her daim yüksek. Onlar yükselirse Diagne ile Mohamed de görünür hale gelir.

DENİZ ÇOBAN: GALATASARAY BU ORTA SAHAYLA RAKİPLERE ÜSTÜNLÜK KURAMAZ

Galatasaray'ın elinde kaliteli ayaklardan oluşan, derinliği olan bir kadro var. Başında da Türkiye'nin en iyi hocası... Fakat oynanan futbol , bu tabloya uymuyor. Galatasaray 3 haftada kadro istikrarı yakalayamadı. Yeniler ile eskiler arasında uyum problemi var. Galatasaray bu orta sahayla rakiplerine üstünlük kuramaz. Geriden oyun kurma konusunda da sorunlar var. Savunma ve hücum hattı arasında kopukluk var. Savunma anlayışı çok başarısız, temposu kötü. Kaliteli ayaklara rağmen oyun kalitesi düşük. Galatasaray oyun kurmakta, hücuma çıkmakta, pozisyon bulmakta zorlanıyor.

Morutan ve Boey iyi başladılar

Galatasaray genç bir kadroya sahip oldu ama zamana ihtiyaç var. Savunmada ve hücumda fizik gücü avantajı var. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahipler ve zamanla takımın gelişme ihtimali yüksek. Fatih Terim, halen arayış içinde ve sorunlara çözüm yolu arıyor. Terim'in bu sorunların üstesinden gelme becerisi gösterecek tecrübeye sahip olması, Galatasaray'ın en büyük avantajı... Morutan iyi başladı. Oyuna hükmediyor, futbol aklı yerinde, ayaklarına hakim. Sacha Boey takımına tempo kazandırıyor. Kerem de çok iyi başlayanlardan. Buna karşın Taylan sezona kötü başladı. Mısırlı golcü kazanılacak gibi durmuyor, ümit vermiyor. Diagne yeterli görünmüyor ama fizik gücü avantajı her zaman var. Van Aanholt'un savunmaya katkısını göremedik.











