MİLLİ aranın ardından ligde Demir Grup Sivasspor’la karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda radikal değişiklikler yapacağı ortaya çıktı.

Son Gençlerbirliği beraberliğinin ardından “Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok” diyen Terim’in Sivas’a karşı Mariano, Nagatomo, Feghouli, Belhanda ve Babel gibi aslarını yedek soyunduracağı ilk 11’de Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ömer Bayram, Emre Mor gibi isimlere yer vereceği kaydedildi.

Gençler’e karşı şansını iyi kullanamayan kaptan Selçuk İnan da yine kulübeye çekilecek. Tecrübeli teknik adamın bu çerçevede genç Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle de özel olarak ilgilendiği bildirildi.

Kaynak: Star

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