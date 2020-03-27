İşte Fatih Terim'in corona virüs tanısı konduğu günden beri yaşananlar...

1. GÜN

23 Mart 2020 Pazartesi Saat 22.00:

Fatih Terim COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ulus Liv Hospital’de öksürük şikayetiyle tedavi altına alındı.

2. GÜN

24 Mart 2020 Salı Saat 11.00:

Kızı Buse Terim Bahçekapılı, kronik bir hastalığının olmaması ve sigara içmemesinin, babasının en büyük avantajı olduğunu açıkladı.

3. GÜN

25 Mart 2020 Çarşamba Saat 20.08:

Karantinaya alındığı hastaneden lk mesajını veren Terim, “İyiyim ve inşallah daha da iyi olacağım” dedi.

4. GÜN

26 Mart 2020 Perşembe Saat 10.30:

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih erim’in virüsü spor camiasındaki birinden kaptığını, durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.