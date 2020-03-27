Fatih Terim'in corona günlüğü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladığı günden bu güne kadar geçirdiği sürede yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

27 Mart 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in corona günlüğü!

İşte Fatih Terim'in corona virüs tanısı konduğu günden beri yaşananlar...

1. GÜN

23 Mart 2020 Pazartesi Saat 22.00:

Fatih Terim COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ulus Liv Hospital’de öksürük şikayetiyle tedavi altına alındı.

2. GÜN

24 Mart 2020 Salı Saat 11.00:

Kızı Buse Terim Bahçekapılı, kronik bir hastalığının olmaması ve sigara içmemesinin, babasının en büyük avantajı olduğunu açıkladı.

3. GÜN

25 Mart 2020 Çarşamba Saat 20.08:

Karantinaya alındığı hastaneden lk mesajını veren Terim, “İyiyim ve inşallah daha da iyi olacağım” dedi.

4. GÜN

26 Mart 2020 Perşembe Saat 10.30:

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih erim’in virüsü spor camiasındaki birinden kaptığını, durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.

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