İşte Fatih Terim'in corona virüs tanısı konduğu günden beri yaşananlar...
1. GÜN
23 Mart 2020 Pazartesi Saat 22.00:
Fatih Terim COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ulus Liv Hospital’de öksürük şikayetiyle tedavi altına alındı.
2. GÜN
24 Mart 2020 Salı Saat 11.00:
Kızı Buse Terim Bahçekapılı, kronik bir hastalığının olmaması ve sigara içmemesinin, babasının en büyük avantajı olduğunu açıkladı.
3. GÜN
25 Mart 2020 Çarşamba Saat 20.08:
Karantinaya alındığı hastaneden lk mesajını veren Terim, “İyiyim ve inşallah daha da iyi olacağım” dedi.
4. GÜN
26 Mart 2020 Perşembe Saat 10.30:
Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih erim’in virüsü spor camiasındaki birinden kaptığını, durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.