Ligin 13. haftasındaki Karagümrük sınavında kırmızı kart gören Terim’e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı PFDK 5 maç men vermiş, Tahkim ise cezayı 4 maça düşürmüştü. Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, Konya deplasmanında görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

Babel ikinci yarıda girecek

Koronavirüs rahatsızlığı sonrası bir türlü kendini toparlayamayan, ancak Antalya beraberliği sonrası sürpriz bir şekilde idmanlara katılan Ryan Babel, formasına kavuşmak için geri sayımda. Hollandalı yıldız, Konyaspor deplasmanında ikinci yarıda skorun gidişatına göre süre alacak.



