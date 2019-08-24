Denizlispor yenilgisini Aslantepe’de unutturmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Florya’da dünkü idman basına açık olarak gerçekleşirken, bel ağrısı nedeniyle dinlendirilen Belhanda dışıhda tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Teknik heyet, yarın oynanacak Konyaspor mücadelesine yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Son bölümde ise şut ve bitiricilik çalışması yapıldı. Geçtiğimiz hafta bel fıtığı ameliyatı olan Fatih Terim, ciddi ağrı çekmesine rağmen Florya’da takımı yalnız bırakmadı.

Antrenman esnasında Fatih Terim ile Fernando Muslera kısa bir görüşme yaptı. Uruguaylı file bekçisi hocasına hararetli şekilde bir şeyler anlatırken, ikilinin savunmada yaşanan problemlerle ilgili konuştuğu öğrenildi.

Herkesle tek tek konuştu

Çektiği acı yüzüne yansıyan Fatih hoca, her şeye rağmen hem oyuncularıyla hem de ekibiyle sık sık birebir görüşmeler yaptı, Konyaspor mücadelesi öncesi takım içi motivasyonun düşmesini önlemeye çalıştı.

Geçen haftaki Denizli maçında sahanın en kötülerinden biri olan Marcao, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bu hafta cezasından dolayı forma giyemeyecek Brezilyalı stoper, idmandaki moralsiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Taffarel’i aratmıyor

Yıllardır Galatasaray’da kaleci antrenörlüğü yapan Fadıl Koşutan, idmanda file bekçilerini özel olarak çalıştırdı. Uyguladığı idman metotlarıyla Brezilya’da kalan Taffarel’i aratmayan Fadıl hoca, genç kalecileri bir hayli zorladı.

MİNİ YORUM - MURAT AKBAŞ

Fırtına öncesi sessizlik!

Galatasaray’ın dün sabahki antrenmanına sessizlik hakimdi. Hiç şüphesiz gerçekleşmeyen Falcao transferi, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular ve Denizli mağlubiyeti bu sessizliğe en büyük neden... Antrenmanda, Fatih hocanın ameliyatının verdiği acı fotoğraf karelerinde yüzüne yansıyordu zaten. Ancak yıllardır Galatasaray’ı takip eden bir gazeteci olarak, ben bu durumu fırtına öncesi sessizlik olarak yorumladım. Pazar günü Galatasaray’ın Konya karşısındaki en büyük gücü, ne Babel, ne Seri veya gelse bile Falcao olur. Galatasaray’ın en büyük gücü yine tribünleri dolduracak taraftarı olacak.