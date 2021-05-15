Galatasaray'da Fatih Terim bu sezon bir çok karşılaşmada totem olarak buz kovasının üzerine oturuyordu. Sabah'ın haberine göre şampiyon olunması halinde buz kovası üretilecek ve satışa sunulacak.

Galatasaray'da daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı. Sarıkırmızlılılar, bu kez Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.







