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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Fatih Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, Adana'da hayata gözlerini yumdu. Tecrübeli teknik adam, babası Talat Terim'i ise 2019 yılında kaybetmişti.

25 Kasım 2022, Cuma 10:49 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

12 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı.

Cenazesi yarın

Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Babası 2019'da hayat veda etmişti

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Galatasaray'dan taziye mesajı

'Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.'


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