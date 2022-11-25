Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

12 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı.

Cenazesi yarın

Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Babası 2019'da hayat veda etmişti

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Galatasaray'dan taziye mesajı

'Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.'



