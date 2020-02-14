Fatih Terim’in acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kayınvalidesi, Fulya Terim’in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde, “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu’ya Allah’tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim’e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Aksu’nun cenazesi, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.