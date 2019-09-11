Bonservis ödenip ödenmediği tartışmaları gündemi meşgul eden Taylan Antalyalı transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2013'te görevdeyken Taylan'ı istemiş ancak Bucaspor ikna edilememiş. Terim ile Taylan'ın yolu 6 yıl sonra sarıkırmızılılarda kesişti. Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Liverpool'un ilgilendiği Taylan, geçen sezon Erzurumspor'da sergilediği performansla dikkat çekti. Skorer orta saha eksikliği hisseden sarı-kırmızılı teknik heyet, 'Yeni Selçuk' gözüyle baktıkları Taylan Antalyalı için ısrarcı oldu.

NZONZİ-SERİ-LEMİNA ÜÇLÜSÜNÜ ZORLAYACAK

ERZURUMSPOR 1.5 milyon Euro bonservis talep ettiği için süreç uzadı. 24 yaşındaki oyuncu transferin son günü 4 milyon TL'ye serbest kalıp Florya'ya geldi. Sezon sonunda Selçuk İnan'a veda edecek Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı için planlarını uzun vadeli yapıyor. Selçuk, Şampiyonlar Ligi listesinde Taylan'a tercih edilse de 1995 doğumlu orta saha oyuncusu lig ve kupada Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün ilk alternatifi olacak. A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemeyen Galatasaray'da Taylan'ın sarı-kırmızılı formayla göstereceği performansla Şenol Güneş'ten davet alacağı düşünülüyor.

(Sabah)