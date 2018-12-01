Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığı sonrası, Türkiye’de de zirveden uzaklaşmamak adına tüm motivasyonunu Beşiktaş derbisine çeviren Galatasaray’da eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk da cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Tam 7 kritik oyuncusundan yoksun olan teknik patron Fatih Terim, ilk 11’ini kurgulamaya çalışıyor. Tecrübeli hocanın aklında birkaç farklı seçenek var.

Gözler Yunus&Celil’de

Bunlardan biri, önde Eren, kanatlarda Onyekuru ve Linnes, orta alanda Fernando, Selçuk ve Feghouli, geride de Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo dörtlüsü şeklinde. Ancak bu düzende, sağ ön tarafta 18 yaşındaki Yunus Akgün de tercih edilebilir. Ayrıca bu bölgede Feghouli’nin oynaması, merkezde de 20 yaşındaki Celil Yüksel’in görev alması bir diğer ihtimal.

Muğdat ve Ömer sürprizi

Terim, Eren’in yerine Muğdat’ı oynatma veya Onyekuru’yu ileri uçta kullanıp Nagatomo’yu sol öne alarak, sol beke Ömer Bayram’ı yerleştirme gibi bir kurgu üzerinde de duruyor. Ancak son 3 maçtır kullandığı 3’lü savunma sisteminden, Ahmet Çalık’ı zayıf halka gördüğü için bu kez vazgeçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SAKATLAR

Emre Akbaba

Belhanda

Sinan Gümüş

CEZALILAR

Serdar Aziz

Rodrigues

Ndiaye

Donk

TERİM LOCADA İZLEYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, PFDK’dan aldıkları cezalar sebebiyle Beşiktaş derbisinde kulübede yer almayacak. İkilinin, Vodafone Park’taki mücadeleyi locada izleyeceği öğrenildi. Ancak Terim’in hangi locada oturacağına henüz karar verilmediği belirlendi.