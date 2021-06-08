Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya ile A Milli Takım karşı karşıya gelecek. Dev turnuva öncesi Galatasaray ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'e İtalyanlar büyük ilgi gösterdi. Kariyerinde Fiorentina ve Milan takımları bulunan ve görev yaptığı dönemde İtalya'ya damga vuran Terim ile bir çok önemli medya kuruluşu röportaj isteğinde bulundu.

Maç gününe kadar röportajlar yayınlanacak

Fatih Terim ile yapılan röportajları yarından itibaren maç gününe kadar yayınlanacak gazeteler arasında Corriere della Sera, La Repubblica, Corriere dello Sport ve La Gazzetta Sport bulunuyor

Maç günü yayıncı kuruluş Sky Sport Italia'daki maç önü yayınında röportajı yayınlanacak. Devlet televizyonu RAI de İstanbul'a ekip göndermek istedi, Terim onlara da video mesaj ile iyi bir turnuva dileğinde bulundu..

Metin Karabaş