Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

2011'de geldiğimde Muslera'yı almıştık. Benimle beraber gelmişti o da. Ben gittim geldim, pardon, gönderildim geldim ama o kaldı. Yaptığı çok önemli bir iş... Bunu devamlı yaptığını düşünün... Yabancı biri için daha zor. Ona bu ödülü vermekten gurur duyuyorum.

Futbolun temel öğelerinden bir tanesi zemindir. Onun güzel olması gerekir. Hele pandemi döneminde herkesin en iyi sahada oynaması gerekir. Ama zemin çok iyi değil. Türkiye'de birçok saha böyle... Buna bir çözüm bulmak lazım. Rakip takımların ne oynadığına bakmamız gerekirken biz meteoroloji takip ediyoruz.

Yayıncı kuruluşun yerinde olsam ben, iyi olmayan zeminde maç oynatmam. 21. yüzyılda hala sahayı konuşuyorsak ortada bir yanlışlık var zaten. Avrupa'da her gün her yerde kar yağıyor. Bizde küçük bir kar yağışında diğer maçlar da etkileniyor. İğneyi de kendimize batırıyorum. Bence yayıncı kuruluş da mukavelesine böyle bir madde koydurmalı. Futbolun kalitesi için buna dikkat edilmesi gerekir. Bizim de bunu yapmamız gerekir.

Bundan dolayı tatsız bir olay olursa sorumlu sizsiniz. Bu konuda rahatsızım açıkçası. Herkes dikkat etsin. Futbol güzel sahada oynanır.