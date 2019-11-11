Fatih Terim’den yerlilere tam not

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Real Madrid maçında dökülen Seri, Babel, Nzonzi ve Nagatomo’yu Gaziantep maçında kızağa çekerken, yerlerine 4 yerli ismi oynatmıştı.

Fatih Terim’in görev verdiği Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Adem Büyük ve Ömer Bayram beklentileri fazlasıyla karşılarken, performanslarıyla hocalarında da tam not aldılar.

Ahmet savunmada hatasız oynarken, Ömer gol attı, Emre de Feghouli’ye asist yaptı. Adem Büyük ise maç boyunca sahada basmadık yer bırakmadı, adeta galibiyet için savaştı