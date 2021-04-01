Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleri ile ilgili Keçiörengücü yetkililerinden bilgi aldı.

Ümit Milli Takım'da golünü attı

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçında oyuna sonradan girmiş ve 4-1 mağlup olduğumuz maçta 84.dakikada tek sayımızı atmıştı. Barış Alper, 1-0 kazandığımız Sırbistan karşılaşmasında da ilk 11'de görev aldı.

Gençlik aşısı devam ediyor

Sezon başında Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu(22) kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri de transfer etti.

Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Rize Özel İdare Spor'da futbola başlayan Barış Alper, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu ve profesyonelliğe geçti. Ankara Demirspor formasıyla önce 3. Lig'de, ardından ise 2. Lig'de forma giyen Barış Alper Yılmaz, 2020/21 sezonu başında 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Keçiörengücü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 53 numaralı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, sol açık pozisyonunda görev alıyor. Sağ ayaklı hücum oyuncusu, 1. Lig'de bu sezon şu ana dek 5 gol attı, 3 de asist yaptı.

Gösterdiği başarılı performans ile Ümit Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Barış Alper, "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir" açıklamasını yapmıştı.