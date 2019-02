UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Penaltı oyuna etki etti. O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. Biz de baktık ama maalesef hakemin kararı öyle oldu."

"Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol yedik. Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık."

"İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şimdi Kasımpaşa maçını düşüneceğiz sonra Benfica maçına konsantre olacağız. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz."

UEFA'ya eleştiri

"Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası."

'Kötü bir gol yedik'

"İkinci yarı daha iyiydik, golü de bulduk, oyun üstünlüğünü de. Ama kötü bir gol yedik tekrar. Top bizdeydi ama etkili olamadık Kaybettik, yapacak bir şey yok. Bu seviyede böyle goller yerseniz kaybedersiniz. Goller kırılma noktası"

"Marcao ve Luyindama çok iyi oynadı. Gollerde onların ismi geçtiği için dışarıdan hata yapmışlar gibi gözüküyorlar. Maçın genelinde iyi oynadılar. Hata da yapacaklar, onlar da genç. Şahsi hatalar yapmalarına rağmen, öndeki orta saha daha hatalıydı."

'Umudumuz hep var'

"Umudumu hiçbir zaman kaybetmem, Galatasaray da kaybetmemeli. Turun düdüğünü duymadan, herhangi bir şey söylememek lazım. Galatasaray her zaman, her yerde, her şeyi yapabilir. Benfica sahasında daha güçlü olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."