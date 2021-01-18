Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-0 yenildikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Vodafone Park’taki maç sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Terim, “Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Diagne’nin atılmasına kadar baktığımızda Marcao’nun geri pasının haricinde pek ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadık. Beşiktaş’ın öndeki dörtlüsüne çok fazla şans vermedik. Ancak maçın 58. dakikasında oyuncunuzun atılması hiçbir teknik adamın arzu edeceği ya da bekleyeceği bir hadise değil. Kırmızı kart doğru bence. İnsan kafasıyla gideceği bir yere ayağıyla giderse diğer oyuncu da bunu kullanır” diye konuştu.

‘Transfer istemiyorum demedim’

Bu sezon birçok maçta oyuncularının kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Fatih Terim, “Maalesef bizde Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. Sahanın en iyilerinden biri olan Luyindama’nın da hatalarıyla... Birinci golde Luyindama’nın ıskası kadar diğer oyuncuların da hatası var. Orada topa vurdurmamaları lazımdı” ifadelerini kullandı. Fatih Terim, transfer konusunda ise, “Daha vaktimiz var. Biz burada transfer yaparsak, belki de yaz aylarındaki küçük dokunuşlarla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Sayın Kaan Kançal bana ihtiyaç olup olmadığını sordu ben de ’var’ dedim. ’Yapmazsak da dünyanın sonu değil.’ dedim. Yoksa ben ’Transfer istemiyorum.’ demedim” sözlerini sarf etti.