Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Boluspor'u Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik'in golleriyle 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Tur atladığımız için mutluyum, çeyrek finale kaldığımız için. Bugün 6 oyuncumuz akademidendi, bunun kayıtlara geçmesi önemli."

"Pazar günü yaptığımız son toplantıdan sonra, yönetim, başkan ve profesyonel arkadaşlarla, açıkçası transferde çok daha ümit var. Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin."

"Son 48 saatte girdik, her saniye, her dakika bizim için çok önemli. Her saniye, her dakika yukarı doğru ivme kazanacaktır. Son zamanlarda kendi aramızda dahi konuşmadan basına nasıl servis ediliyor, bundan hiç hoşlanmıyorum, bunu sevmiyorum."

'Her saniyemiz dolu dolu...'

"Her saniyemiz dolu dolu, hepimizin. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, gerek Abdürrahim bey, Albayrak, hepsinin müthiş bir eforu var. Biz teknik heyet zaten Florya'yı mesken tuttuk."

"Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor.Galatasaray'a almak için kimseyi aldırmayız, aldığımız oyuncuların bize katkı sağlayacak oyuncular olmasını istiyoruz."

'Başkan ne derse o'

"Geçen Pazar çok güzel bir toplantı oldu, başkanımla konuştum. Galatasaray başkanlık sistemidir, o ne derse, o olur. Toplanıyoruz dedi, gece 01:30'da orada toplandık. Ben maçtan evvel başkanın odasındaydım, hiç yaptığımız şeyler değil bunlar."