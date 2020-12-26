Süper Lig’in 15’inci haftasında bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzonsporlu yöneticilerin yanı sıra Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik heyet, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Mali Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar, bu akşam saat 19.00’da oynanacak Galatasaray maçı öncesi geçtiğimiz günlerde vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer’in mezarına ziyarette bulundu. Başkan Ağaoğlu, Sümer’in mezarına çiçek bıraktı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

ALBAYRAK, TERİM VE BERABERİNDEKİLER DE ZİYARET ETTİ

Bu arada karşılaşma için Trabzon’a gelen Galatasaray’da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin de Özkan Sümer’in mezarına giderek dua ettiler.



