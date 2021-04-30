TFF ceza açıklaması yaptı, Fatih Terim'den yanıt geldi:

“Oynadığımız son müsabakaya akredite medya mensuplarının sorusunu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım. Sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF’nin İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

‘Eksik veya yanlış yansıtılmış’

Yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara, “Eksik” veya “yanlış” yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk. Türkiye’de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Federasyonu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum. Kamuoyunu sağduyuya davet eden Federasyon’un, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendilerinin organize ettiği basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray’a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekledikleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.”

'Başı aynı, devamı küfürlü'

Fatih Terim, Konya maçı sonrası, "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edilmedi, siz edildiniz" sorusuna, "Sorunun muhatabı Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Baykan" demişti. TFF açıklama yayınladı, özetle, "Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim’in Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa analistinin Fenerbahçe İdari Direktörü Emre Belözoğlu’na yönelik sözleri olduğu, Belözoğlu’nun sözlü karşılık verdiği, antrenör Volkan Demirel’in analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği, eylemlerin yatışıp ihlale ulaşmadığı Hukuk Müşavirliği’nde değerlendirilmiş, disiplin işlemi yapılmamıştır. Galatasaray-Rize maçında, Rize antrenörü ile Fatih Terim arasındaki söylemlere işlem yapılmamış, devamında Terim ile Ümit Davala’nın küfür içerikli sözler sarfettiği raporlanmış, PFDK’ya sevk edilmişlerdir” denildi.