Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Buzla kaplı, çamurlu zeminde, olumsuz hava şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü ligdeki Alanyaspor deplasmanına çevirdi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi teknik patron Fatih Terim, takımına 2 gün izin verdi. Ancak tecrübeli hoca bu izni verirken, yanına bir de ev ödevi iliştirmeyi ihmal etmedi. Terim, öğrencilerinden kupada kaybettikleri Alanyaspor karşılaşmasını yeniden izlemelerini ve hatalarını kendilerinin görmelerini istedi.

Oyun planı güncellenecek

Bu sırada Terim ve ekibi de tekrar Alanyaspor analizi yapmaya başladı. Oyun planı bu mücadeleye özel olarak yeniden güncellenecek. Sarı-Kırmızılı takım, bugünü de izinli geçirip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. İlk idmanın hafif tempoda geçeceği, perşembeden itibaren taktik provalara ağırlık verileceği öğrenildi.



