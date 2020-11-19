Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim takımı motive etme çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adam, dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Üst üste gelen sakatlıklar, koronavirüs vakaları ve milli takım kamplarından yorgun dönecek oyuncular sebebiyle ideal 11'ini kurmakta bir hayli zorlanan Terim, eldeki oyuncuları hazır tutmaya çalışıyor. Milli araya iyi sonuçlarla girdiklerini ve aynı tempoyla devam etmeleri gerektiğini hatırlatan Fatih hoca, "Sahada biz olmayı başarırsak kimin oynadığının önemi kalmaz. Yeter ki takım olalım, her şeyin üstesinden geliriz. Bu geniş kadroları da işte bu yüzden kuruyoruz, her arkadaşımız bir diğerinin açığını kapatırsa işte başarı o zaman gelir" diye konuştu.

Toplantı üstüne toplantı

Terim antrenman sonunda da Florya'dan ayrılmayarak ekibiyle uzun süren bir toplantı daha yaptı. Her maça en kritik sınav gözüyle bakan Fatih hoca, Kayserispor analizine devam ederken, sahaya sürebileceği en iyi 11 konusunda yardımcılarına danışıyor. Dünkü toplantıda gündeme gelen maddelerden biri de hangi gençlerin takım oyununu aksatmadan 11'e dahil edilebileceği yönündeydi. Hafta boyunca idmanlarda genç isimlere ağırlık verileceği öğrenildi.

Metin Karabaş



