Fatih Terim'ten Galatasaray - Sivasspor maçının 11'i ile alakalı açıklama geldi. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'yı neden 11'e aldığını açıkladı...

İşte Terim'in yaptığı açıklamalar...

Büyük takımların milli takım araları çokta pozitif geçtiği söylenemez. Bu artık alışkın olduğumuz bir şey. Bu oyunu hep beraber oynayacağız. Bütün kadromuzla oynayacağız. Bir başkasının olması onun şansı olmalı. Bugün oynayacaklar kendini göstermeli, bize oynayacağının mesajını vermeli. 10 gün içinde üç maç oynayacağız. Bunlardan bir tanesi Sivasspor maçı. Zor maç olacak. Çok puan kaybettik. Son dakikalarda goller atsak lider olabilirdik. Futbol sonuç oyunu, sonunda iyi sonuç almamız gerekiyor. Sonuçlar kötü göründüğü için herşey kötü gibi gözüküyor. İnşallah iyi bir başlangıç yaparak, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını iyi bitiririz.

"Emre varım mesajı vermeli"

Nagatomo geçen sene yaşadığı olaydan sonra bazen dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Emre Taşdemir'e verilmiş çok güzel bir şans. Emre'nin bize ben de varım mesajı vermesi gerekiyor. Mariano ve Nagatomo'nun yaşları ortada, onların yerine oynayacak oyuncuların bize gereken mesajı vermesi lazım...

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