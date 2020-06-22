Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep maçına devam edemedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kendini yere bırakarak sağ ayağını tutan Falcao, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Kolombiyalı futbolcu 75. dakikada saha kenarına gelirken, oyunun devam etmesi nedeniyle oyuncu değişikliği 80. dakikada yapılabildi. Falcao’nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Mücadelenin ardından Falcao'nun sağlık durumu ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada Falcao, maçta kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı.