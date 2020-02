Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor'un kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve 3. sıraya yükselen Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü oynadıkları Alanyaspor maçında yüksek efor sarf ettiklerini ve Yeni Malatya karşında zorlandıklarını ifade eden Terim, "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık, onun üzerine bu çok da kolay olmadı. Malatya da dirençli bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük." dedi ve ekledi:

'Taraftarımızla beraber yürüyeceğiz'

''Bugün daha az pas yaptık gibi görünüyor ama genel olarak 1'den sonra kaçırdıklarımız kaçacak goller değildi. 2'yi bulamazsanız rakibi de iştahlandırırsınız bu tip maçlarda. Taraftarımızla beraber yürüyeceğiz, öyle görünüyor."

'Falcao'nun dönmesi sevindirici'

"15-20 dakika Falcao'yu denedik, onun da dönmesi sevindirici. Genel olarak memnunum takımdan. Her an her kayıpta çalkantıya uğramanız veya bu fikstürün aşağılarına gitmeniz muhtemelken bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp iyi hatta çok iyi oynayıp kazanmak önemli"

'Lemina'nın arka adalesinde problem var'

"Lemina'nın karın adalesinde sıkıntı var gibi düşünüyordum ama arka adale gibi görünüyor, doktorla görüştüm. Önemli bir oyuncu ama aldığı sorumluluk ve pozisyonu herkesin yapabileceği bir iş değil. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde herkesle oynar."