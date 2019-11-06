Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi son dakika açıklaması... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Real Madrid'e karşı cesurca oynamaları gerektiğini vurgulayan Terim, ''Artık oyuncularımızın nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar yapması gerektiğinin bilincinde olması gerek. Cesurca oynamak ve çok mücadele ederek oynamak gerekiyor." dedi.

Sakatlığı süren ve kritik maçı kaçıracak olan Falcao'yu yorumlayan Terim, ''Falcao'nun oyuncu kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Hazır İspanya'ya gelmişken, bizim için önemli bir silah olabilirdi ama yokluğunu dram haline getirmenin anlamı yok. Falcao çok önemli bir golcü ama o olmadığında çok net bir forvet olmadan da, birlikte hücum eden bir takım da tercih ediyorum. Geçen sene Onyekuru gibi çabuk adamımız vardı. Porto maçında, üçlü oynadığımızda 8-10 pozisyonumuz vardı." diye konuştu.

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