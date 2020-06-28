Fatih Terim'den son dakika açıklaması. Kritik Başakşehir maçı öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasından yakındı. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmediğinin altını çizen Terim, Başakşehir'i devirmek istediklerini belirtti.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

''8 oyuncumuz sakat ve hep önemli bölgelerden yok. Galatasaray böyle durumlarda bile vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür. Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika bir Galatasaray vardı.''

''Boşvermek, vazgeçmek, hiç affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim. Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz.''