Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Randers maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Terim, Morutan ve 10 numara konusunu değerlendirdi.

'Galatasaray'a kar getirecek yatırımlar yapıyoruz'

Bu transfer politikasına devam edeceğiz. Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz. Galatasaray'da kazanacakları kupalarla birlikte daha major liglere gidebileceklerini düşünerek bu tercihi yaptıklarına yürekten inanıyorum.

'Ederini bulan her oyuncuyla yolları ayırabiliriz'

Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya alabilir. Oyuncularımıza gelen bazı teklifler var. Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir.

'Morutan çok mutlu'

Galatasaray önemli bir marka ve sadece Rumen gençleri değil herkesi transfer için heyecanlandırıyor. Morutan, Galatasaray'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu, bunu duydum. Buna da çok sevindim. Morutan bir an önce oynamak için de sabırsız. Umarım en kısa sürede kendisini oynatmaya başlayabiliriz.

"10 numara için sürpriz yapabiliriz"

10 numarayı biz Hagi'ye vermiştik. O konuda biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Çünkü bazı sürprizler yapabiliriz.